В петербургский штаб Навального пришла полиция
Мария ЕфимоваКорреспондент
В петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального пришла полиция. Об этом «Новой газете» сообщила сотрудник штаба Алина Кучмагра.
По ее словам, «в 19:00 в штабе началось организационное собрание в рамках подготовки к митингу 9 сентября. Полиция изучила документ о согласовании». Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время «осматривают место происшествия». Кучмагра также сообщила, что полицейские ищут координатора штаба Навального, которого нет в помещении в настоящее время.
«Производится осмотр места происшествия», есть материал КУСП. Полиция удивлена и не знает, что митинг согласован. Показали документ.— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) September 8, 2018
Просят не снимать. Почему? «Потому что». pic.twitter.com/yMyKMUbyBV
Ранее в Москве задержали сотрудника штаба Навального Николая Касьяна, ведущего программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимира Милова и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. 7 сентября сотрудники полиции пришли в московский штаб Навального и задержали восемь человек, среди которых был Касьян. Позже всех отпустили.
Координатора омского штаба Навального Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию». 9 сентября в Омске должна пройти акция против повышения пенсионного возраста. В тот же день пройдут выборы губернатора.
В Казани также задержали координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву. Позже она сообщила, что ее отпустили под обязательство о явке, а суд назначили на 10 сентября.
Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.
Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.