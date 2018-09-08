РПЦ может разорвать отношения с Константинополем в случае дарования независимости украинской церкви

Московский патриархат разорвет связи с Константинопольским патриархатом в случае, если он даст административную независимость от других церквей (автокефалию) Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем», — сказал он.

По словам Илариона, Константинопольский патриархат «вместо того, чтобы помогать поместным православным церквям преодолевать те расколы, которые возникают, становится на путь поддержки расколов». Он также сказал, что в случае предоставления УПЦ автокефалии, «ее получит какая-то группа раскольников».

На сайте Московского патриарха 8 сентября появилось заявление, в котором сказано, что решение Константинопольского патриарха «принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса». В заявлении отмечено, что ответные действия «последуют в самое ближайшее время».