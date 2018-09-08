Российская актриса получила приз Венецианского кинофестиваля

Россиянка Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, мы привезли сюда смелый фильм, нам в России сложно делать смелые фильмы, но мы начали, и я надеюсь, мы продолжим», — сказала Кудряшова во время церемонии награждения.

#BiennaleCinema2018 #Venezia75 #Orizzonti

Migliore Attrice a:

Natalya Kudryashova nel film Tchelovek Kotorij Udivil Vseh (The Man Who Surprised Everyone) di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov (Russia, Estonia, Francia) pic.twitter.com/YECJIcozk8 — Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 8, 2018

«Человек, который удивил всех» — единственная российская картина в программе венецианского кинофестиваля «Горизонты» в рамках конкурса. В нем рассказывается про деревенского мужчину, который узнает, что болен раком в неизлечимой стадии и решает перевоплотиться в женщину. Главную роль в фильме сыграл Евгений Цыганов.

75-й Венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября. «Золотого льва», который является главным призом кинофестиваля, получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за фильм «Рома».