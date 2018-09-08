The Telegraph: Черышева заподозрили в употреблении допинга

Российского футболиста, полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга, в связи с этим испанские службы проводят расследование. Об этом сообщает The Telegraph.

Проверка началась после интервью отца футболиста Дмитрия Черышева. Он сказал изданию Sport Weekend, что Черышев, когда играл в испанском «Вильярреале», перенес инъекцию гормона роста во время восстановления после травмы.

После этого отец Черышева, а также Российский футбольный союз (РФС) опровергли употребление футболистом гормона роста. В заявлении организации говорится, что журналист издания перепутал инъекции гормона роста с инъекциями плазмы. Последние, согласно антидопинговому законодательству, не являются запрещенными.

В публикации The Telegraph также сказано, что расследование в отношении Черышева проконтролируют Всемирное антидопинговое агенство (WADA) и Российское антидопинговое агенство (РУСАДА).

Во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, гол Черышева в ворота сборной Хорватии (1/4 финала) вошел в десятку лучших голов турнира. Всего за чемпионат мира он забил четыре мяча.