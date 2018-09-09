В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и генеральный продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь была задержана в Москве. Об этом сообщил в твиттере юрист фонда Иван Жданов.

Накануне, 8 сентября, стало известно о задержании других сторонников политика Алексея Навального — сотрудника ФБК Георгия Албурова, ведущего программы «Где деньги?» на YouTube-канале «Навальный Live» Владимира Милова, а также сотрудника московского штаба Навального Николая Касьяна.

7 сентября в Москве сотрудники полиции пришли в штаб Навального и задержали восемь человек, среди которых был Касьян. Позже всех отпустили.

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Напомним, акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября Навальный анонсировал в начале августа. Власти Москвы отказались согласовать акцию, поскольку в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду.

Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста.