Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП в Гудаутском районе республики, сообщает Интерфакс.

Примерно в 23:00 8 сентября на дороге Псоу — Сухум в кортеж Гагулии врезался автомобиль ВАЗ-2109, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП Гагулия получил перелом основания черепа и умер на пути в больницу. Получившие различной степени тяжести травмы, водитель и охранник Гагулии были госпитализированы, однако вскоре выписаны из больницы.

Позднее МВД респулики сообщило, что задержанный водитель автомобиля ЛАДА, мужчина 1996-го года рождения, находился под действием наркотиков. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшем смерть (ст. 263 УК Абхазии).

Первые видеокадры с места ДТП, в котором погиб Геннадий Гагулия. https://t.co/9G8vW6ZKvl — Sputnik Абхазия (@sputnikabkhazia) September 9, 2018

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером 8 сентября, как отмечает Интерфакс, возвращался из аэропорта в Сочи в Абхазию после официального визита в Дамаск в составе делегации во главе с президентом Абхазии ​Раулем Хаджимбой, где был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Рауль Хаджимба возвращался из Сочи в одной колонне с премьером и был свидетелем аварии. По его словам, инцидент не был результатом теракта.