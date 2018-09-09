SOHR: ВКС России нанесли «самый жестокий» за месяц удар по сирийской провинции Идлиб

Российские военные 8 сентября нанесли удар по сирийской провинции Идлиб, которую занимают повстанцы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на сообщение мониторингового центра по соблюдению прав человека в Сирии (The Syrian Observatory for Human Rights monitoring group, SOHR).

«Самый жестокий» за последний месяц воздушный удар пришелся на юг и юго-восток провинции Идлиб. В результате погибли девять мирных жителей, из которых двое дети. Корреспондент AFP и источники Reuters также сообщили о разрушении подземной больницы в городе Хасс.

Мониторинговый центр также сообщил об атаке со стороны сирийских правительственных войск, которые с вертолетов сбросили десятки бочковых бомб.

По словам представителя правозащитников Рами Абдул-Рахмана, целями ударов были позиции боевиков и сил вооруженной оппозиции, причем некоторые из них пусты или используются другими людьми. Он также добавил, что это была самая крупная атака с 10 августа, когда в Идлибе и соседней провинции Алеппо погибли 53 человека.

Накануне атаки, 7 сентября, в Тегеране прошел третий саммит президентов России, Ирана и Турции. Хотя лидеры стран согласились, что конфликт не может разрешиться военным путем, а только через политическое урегулирование, им не удалось договориться о прекращении огня в Идлибе.

Провинция Идлиб – последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии группировки. 29 августа Reuters сообщили о готовящемся наступлении войск сирийского президента Башара Асада на провинцию Идлиб — его точная дата неизвестна. 4 сентября СМИ сообщили об воздушной атаке ВКС России по объектам повстанцев в Идлибе.