Прокуратура США признала ошибку при толковании переписки Марии Бутиной

Прокуратура США назвала ошибочными выводы при анализе переписки арестованной в США Марии Бутиной и признала, что та не предлагала интимные услуги в обмен на на должность в заинтересовавшей ее организации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы суда, отмечая, что прокуроры не посчитали ошибку достаточной для изменения меры пресечения.

«Как минимум однажды Бутина предлагала секс в обмен на должность в интересовавшей ее организации кому-то, кроме «американца 1» (прим. — республиканца Пола Эриксона)», — говорилось в июльском обвинении Бутиной. Однако, как оказалось, прокуратура неправильно интерпретировала сообщение Бутиной трехлетней давности, что не отменяет того факта, что она состояла в отношениях с Эриксоном.

«Хотя толкование этой конкретной переписки было ошибочным, другие ее переписки и материалы дела ставят под сомнение заявления Бутиной, что ее отношения с «американцем 1» (прим. — Эриксоном) настолько крепки, что она появится в суде после своего освобождения из-под ареста», — говорится в заявлении суда.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями.

Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику». Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями.