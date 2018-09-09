Врио главы Дагестана Владимира Васильева избрали губернатором региона

Депутаты народного собрания Дагестана путем тайного голосования избрали главой республики кандидата от «Единой России» Владимира Васильева, сообщает Интерфакс.

В середине августа пресс-служба Кремля сообщила о трех предложенных президентом Путиным кандидатах на пост губернатора: Владимире Васильеве от «Единой России», уже временно исполняющем обязанности главы республики, а также двух вице-спикерах народного собрания Дагестана — Камиле Давдиеве от «Справедливой России» и Махмуде Махмудове от КПРФ.

Бывший руководитель фракции «Единой России» в парламенте Дагестана Владимир Васильев занимает должность врио главы региона с октября 2017 года после отставки Рамазана Абдулатипова.

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Напомним, в Дагестане зимой прошли масштабные проверки «состояния законности в республике». С января по март были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, замначальника республиканской таможни Араз Галимов и глава Дербентского района Магомед Джелилов.