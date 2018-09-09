Великобритания после «Брексита» оставит военных в Германии для «сдерживания российской агрессии»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон приказал после выхода страны из Евросоюза оставить на территории Германии военных для «сдерживания российской агрессии», сообщает The Times.

Так, в Германии останутся 200 военнослужащих и 400 членов их семей, хотя изначально планировалось, что все войска Великобритании покинут страну к 2020 году.

Великобритания также хочет сохранить за собой склад бронетранспортеров в Монхенгладбахе вместимостью до 2000 танков, грузовиков и бронетехники, а также полигон близ города Падерборн для отработки применения танков в бою и масштабных маневров с участием пехоты и бронетехники.

В Германии также останется, по данным источников The Times, инженерный полк, ведущее подразделением НАТО по переправам через реки.

«Угроза с Востока никуда не уходит, мы переосмысливаем сокращение войск в Германии», — заявил источник The Times в военных кругах.

Издание связывает действия министра обороны Гэвина Уильямсона с выступлением начальника Генштаба армии Великобритании Ника Картера в январе 2018 года, в котором тот заявлял, что Россия «представляет собой самую большую угрозу для страны после окончания Холодной войны».

В докладе также говорилось о неспособности Великобритании справиться с угрозой гибридной войны со стороны России, Китая и Ирана с ее нынешним уровнем финансирования вооруженных сил.