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Замминистра финансов поддержал введение туристического сбора по всей стране

Политика

 

Министерство финансов готово поддержать введение туристического сбора по всей стране по иниицативе регионов. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

В числе субъектов, которые, по словам Горнина, могли бы ввести у себя туристический сбор, — регионы «Золотого кольца».

«Возможно было бы предоставить право всем субъектам вводить туристический, или как его еще называют, гостиничный сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, Золотого кольца, например, Владимирская область и другие регионы», — приводит РИА его слова.

Напомним, о намерении правительства ввести в Налоговый кодекс «туристический сбор» (до 2% от цены проживания) по аналогии с «курортным сбором» 4 сентября сообщил РБК.

В прошлом году о введении туристического сбора в Санкт-Петербурге говорил губернатор Георгий Полтавченко. «У нас огромное количество памятников, и в первую очередь туристы как раз на них едут посмотреть. Их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает. Так что мы готовы войти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора», — заявлял он. 

Налог за пользование курортной инфраструктурой («курортный сбор») с мая 2018 года действует в качестве эксперимента в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае, в Крыму введение сбора отложили на 2019 год. В июле РБК сообщал, что на Ставрополье несколько тысяч человек отказались выплачивать курортный сбор (около 50 рублей в сутки). 

Теги:
налоги, минфин, курортный сбор, va
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