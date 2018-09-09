Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП

Президент Молдавии Игорь Додон и двое членов его семьи были госпитализированы после того, как его кортеж попал в ДТП на трассе Страшены-Калараш. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение молдавского телеканала Publika.md. Интерфаксу подтвердили информацию в генеральном инспекторате полиции.

Согласно данным полиции, на которые ссылается Publika, два автомобиля из кортежа врезались в грузовик, в результате чего один из них перевернулся. По данным Интерфакса, в перевернувшемся мерседесе S-класса ехал именно Додон.

Как рассказал РИА советник Додона Максим Лебединский, президент чувствует себя хорошо, ему в итоге не понадобилась медицинская помощь, после госпитализации его выписали. При этом серьезные ранения, как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, получила мать Додона.