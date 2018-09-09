119-й день голодовки. Адвокат Дмитрий Динзе навестил Олега Сенцова в колонии

В пятницу 7 сентября, в 117-й день голодовки Олега Сенцова, к нему в колонию в городе Лабытнанги допустили адвоката Дмитрия Динзе.

По словам защитника, Олег Сенцов, приступил к работе над очередным фильмом с черновым названием «Номера». Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.

«Он все также не очень хорошо выглядит, но отказывается прекращать голодовку, несмотря на то, что все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных Украиной были пройдены.

В колонии его уговаривают написать прошение о помиловании, но он отказывается», — рассказал Динзе.

В колонии затянувшаяся голодовка Сенцова вызывает раздражение, однако переводить режиссера в гражданскую больницу там не хотят, отмечая, что он все равно останется в юрисдикции ФСИН. После некоторых перебоев с доставкой писем, сейчас все сообщения доходят.

По словам Динзе, Сенцов много пишет, много читает. Ему тяжело ходить. В камере очень душно, а у него там только маленький вентилятор. Периодически сотрудники угрожают, что начнут кормить его принудительно. Но до этого пока не доходит.

Также 7 сентября уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова в своём фейсбуке написала, что получила, наконец, от российской коллеги Татьяны Москальковой информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Москальковой об этом в свою очередь рассказал уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак, побывавший в колонии.

По его словам, режиссёр продолжает получать терапию и «выглядит вполне здоровым». «Что же касается вопроса скорейшего обмена политзаключенными, который я постоянно подчёркиваю, Татьяна Москалькова в очередной раз сообщила, что у неё нет таких полномочий», — написала Денисова.

Одиночный пикет у памятника Булату Окуджаве. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Тем временем у здания администрации президента в Москве уже несколько дней подряд проходят одиночные пикеты в поддержку голодающего в колониии режиссера.

Люди по очереди стоят с плакатами у входа в здание на Новой площади.

«Если он (Сенцов) голодает бессрочно, то мы бессрочно будет стоять. Выходные у памятника Окуджавы на Арбате, с понедельника — снова здесь», — рассказала «Новой газете» одна из активисток Татьяна Шапиро.

По ее словам, накануне к ней и другим активистам, ранее задержанным на акциях протеста, приходили с профилактической беседой сотрудники полиции. «Он (полицейский — ред.) сказал, что собрали специальный штаб из разных подразделений к 9 сентября: они ходят ко всем активистам и предупреждают их, что 9-го будут выборы и чтобы мы соблюдали общественный порядок», — рассказала Шапиро.

«Я думал, будет страшнее, я первый раз стоял в одиночном пикете, — говорит студент Алексей Дунцов. — Боялся, что будут вырывать плакат, а так спокойно все проходит в итоге. Я впервые вышел за Сенцова: меня возмущает факт несправедливости, факт пыток. Его нужно обменять на украинских заключённых. Он в первую очередь гражданин Украины».

В пятницу в Москве активисты растянули баннер в поддержку Сенцова на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

Однако, ни в каких нормативных актах это не прописано. Более того, Надежда Савченко формально была помилована президентом по просьбе потерпевших по ее делу — жен погибших журналистов, а крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза помиловали после обращения крымского муфтия. Сам Сенцов отказывается просить о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры, представители Совета Европы и Евросоюза. Об озабоченности судьбой режиссёра заявило жюри Венецианского кинофестиваля, проходящего в эти дни в Италии. Мэрия Парижа предложила сделать Олега Сенцова почётным гражданином города. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.