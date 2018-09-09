«Фонтанка»: в Петербурге на акции протеста задержали около ста человек

Фото: Серафим Романов / «Новая газета»

В Петербурге около 100 человек были задержаны на протестной акции, сообщает «Фонтанка». Ранее «Бумага» сообщала о 80 задержанных к 15 часам.

По данным «Фонтанки», место проведения митинга покинули три автозака с задержанными, там же остаются еще три автомобиля.

При задержаниях используются дымовые шашки, а также дубинки — одному из участников акции разбили голову. «Бумага» также рассказала о задержании 80-летнего мужчины, которому вызвали скорую после того, как ему стало плохо в автобусе. СМИ также сообщают о задержании несовершеннолетнего подростка, который залез на столб.

В Питере задержали совсем маленького мальчика. На вид ему лет 9. Когда его вели в автозак, он плакал pic.twitter.com/gzpzm0sBl3 — Телеканал Дождь (@tvrain) September 9, 2018

По данным ОВД-Инфо на 13:55 мск, всего по России (кроме Екатеринбурга) было задержано 153 человека. В Екатеринбурге к 16 часам предварительно задержали около 100 человек. С площади, которую окружала полиция, людей выпускали только при условии предоставить данные паспорта. Отказавшихся увезли в автозаках.