СМИ узнали о планах Великобритании ужесточить правила выдачи «виз инвестора». Сейчас они есть у около 700 россиян

Правительство Великобритании обсуждает изменения в процедуру получения визы инвестора типа Tier 1. Сейчас такие визы есть у около 700 россиян. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел.

«Мы пересматриваем все визы типа Tier 1 (прим. — для инвесторов), выданные до 5 апреля 2015 года (прим. — изменения законодательства), некоторые из которых были выданы богатым россиянам. Мы не исключаем внесение изменений в процедуру получения Tier 1, чтобы она (прим. — виза инвестора) продолжала работать в национальных интересах», — приводит Guardian слова источника в МВД, отмечая, что всего с 2008 года такие визы были выданы около трем тысячам человек.

Источник Guardian подчеркнул, что некоторые иностранцы, в том числе россияне, утратят визы в случае, если правительство обнаружит у них «доказательства серьезных финансовых нарушений».

Так, изменения в процедуру получения визы инвесторы были внесены в 2015 году, когда размер минимальных инвестиций был увеличен до 2 миллионов фунтов стерлингов (вместо 1 миллиона до этого), а соискатель также стал должен подтвердить легальное происхождение своих богатств.

Представитель правозащитной организации Transparency International Рейчел Дэвис Тека рассказала изданию, что с 2008 по 2015 годы сотни граждан России, «страны, ассоциирующейся с высоким уровнем коррупции», получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов.

Издание связывает возможное ужесточение процедуры получение визы с осложнением отношений между Россией и Великобританией, после того как британские прокуроры предъявили обвинение в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову.

6 сентября лидеры Франции, Германии, США и Канады в совместном заявлении согласились с их выводами, согласно которым двое подозреваемых являются офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ), а эта операция была почти наверняка одобрена высокопоставленными чиновниками.

В мае власти Великобритании не продлили действие визы бизнесмену Роману Абрамовичу — для продления ему нужно было пройти более строгую проверку, чтобы доказать, что он получил свое состояние легальным путем. Впоследствии он получил израильский паспорт и отозвал заявку на получение новой британской инвестиционной визы.