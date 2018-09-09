Хабаровский избирком заявил о возможности второго тура на выборах губернатора после проверки трети голосов

В Хабаровском крае на выборах губернатора после обработки 37,74% бюллетеней нет явного лидера и возможен второй тур, сообщает Интерфакс.

Так, у действующего губернатора Вячеслава Шпрота («Единая Россия») около 37%, тогда как у кандидата от ЛДПР Сергея Фургала 36%. Поскольку на выборах губернатора действует мажоритарная система абсолютного большинства, для победы необходимо набрать 50% и еще один голос.

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Источник «Дождя» в «Единой России» утверждает, что Хабаровский край — единственный регион, где кандидат в губернаторы от партии может не выиграть в первом туре.

9 сентября в России проходит Единый день голосования. В этот раз в 22 регионах страны выберут губернаторов (еще в трех глава будет избираться голосованием в парламенте), в 16 — новые составы местных заксобраний. В некоторых городах граждане изберут себе мэра (в том числе, и в Москве), проголосуют за представителей региона в Госдуме и муниципальных депутатов.

Так, непрямым голосованием на должности руководителей регионов были выбраны Владимир Васильев в Дагестане, Дмитрий Артюхов в Ямало-Ненецком автономном округе и Юнус-Бек Евкуров в Ингушетии. Новый губернатор Ненецкого автономного округа еще не выбран.