В Москве возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому против участника акции протеста

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против участника московской акции против пенсионной реформы по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает Интерфакс.

«В ответ на законные требования сотрудника полиции [мужчина] нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения», — сообщила представитель СК Юлия Иванова.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо» на 16:30, в 19 городах задержали около 300 человек.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. 29 августа во время телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Он также выступил за право на досрочный выход на пенсию.