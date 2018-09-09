Минобороны России сообщило о двух ударах авиации США фосфорными боеприпасами по Сирии

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, который находится в подчинении у Министерства обороны России, сообщил о применении американской авиацией фосфорных боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор.

«В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары», — приводит ТАСС данные Центра.

Согласно дополнительному протоколу к Женевской конвенции 1949 года, применение вооружения с использованием белого фосфора запрещено.

Ранее 8 сентября мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии сообщал об ударе российскими военными по провинции Идлиб. В результате погибли девять мирных жителей, среди которых двое детей. СМИ также писали о разрушении подземной больницы в городе Хасс.

7 сентября в Тегеране прошел третий саммит президентов России, Ирана и Турции. Несмотря на то, что лидеры стран пришли к выводу о том, что конфликт не может разрешиться военным путем, а только через политическое урегулирование, им не удалось договориться о прекращении огня в Идлибе.