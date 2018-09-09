Минобороны России сообщило о двух ударах авиации США фосфорными боеприпасами по Сирии
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, который находится в подчинении у Министерства обороны России, сообщил о применении американской авиацией фосфорных боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор.
«В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары», — приводит ТАСС данные Центра.
Согласно дополнительному протоколу к Женевской конвенции 1949 года, применение вооружения с использованием белого фосфора запрещено.
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