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«ОВД-Инфо»: на акциях против пенсионной реформы в России задержали 839 человек

Общество

 

На протестных акциях в России 9 сентября были задержаны 839 человек, сообщает «ОВД-Инфо». 

Больше всего задержанных — 354 человека — в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний Екатеринбург — 129 человек.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. 

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. 29 августа во время телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Он также выступил за право на досрочный выход на пенсию.

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Теги:
пенсионная реформа, пенсионеры, nt, акции протеста
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