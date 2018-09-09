«ОВД-Инфо»: на акциях против пенсионной реформы в России задержали 839 человек

На протестных акциях в России 9 сентября были задержаны 839 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

ОВД-Инфо поименно известны 354 задержанных в Санкт-Петербурге и 129 задержанных в Екатеринбурге. В действительности количество задержанных в этих городах существенно выше. Информация уточняется pic.twitter.com/812FjycXSx — ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 9, 2018

Больше всего задержанных — 354 человека — в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний Екатеринбург — 129 человек.

Читайте также День выборов и митинги против пенсионной реформы. Онлайн

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. 29 августа во время телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Он также выступил за право на досрочный выход на пенсию.