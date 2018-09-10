В «ОВД-Инфо» сообщили о задержании не менее 1018 человек на акциях против пенсионной реформы в России

Во время протестных акций в России, которые прошли 9 сентября, по данным на 3:22 10 сентября (мск), были задержаны не менее 1018 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно). Также «ОВД-Инфо» опубликовало поименные списки задержанных в разных городах.

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Ранее «ОВД-Инфо» сообщало о 839 задержанных. В МВД говорили о том, что в Санкт-Петербурге в ходе протестов были задержаны около 100 человек, министерство сообщало также о нескольких задержанных в Москве.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. 29 августа во время телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Он также выступил за право на досрочный выход на пенсию.