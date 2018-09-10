Во Владимирской области будет второй тур выборов губернатора

Во Владимирской области после подсчета практически 100% голосов ни один кандидат в губернаторы не смог набрать необходимое число голосов, чтобы победить в первом туре выборов. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

Светлана Орлова («Единая Россия»), которая является действующим губернатором области, набрала около 36,5% голосов, это примерно на 5% больше, чем кандидат в губернаторы от ЛДПР Владимир Сипягин. При эт ом для победы в первом туре губернаторских выборов нужно набрать не меньше 50% голосов.

По данным Интерфакса, постановление о назначении второго тура подпишут 10 сентября, Информагентство также сообщает, что он может пройти 23 сентября.

Второй тур губернаторских выборов также пройдет в трех других регионах России — Приморском и Хабаровском краях, а также в Республике Хакасия.

9 сентября в России прошел Единый день голосования. В 22 регионах страны выбирали губернаторов (еще в четырех глава избирается голосованием в парламенте), в 16 — выбирали новые составы местных заксобраний. В некоторых городах прошли выборы мэра (в том числе в Москве) и голосования за представителей региона в Госдуме и муниципальных депутатов.

