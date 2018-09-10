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США опровергли использование своими истребителями фосфорных бомб в Сирии

Политика

 

Пентагон опроверг заявления России о применении американскими истребителями в Сирии фосфорных бомб. Об этом сообщает Reuters.

«В это время мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора»,  сказал представитель Пентагона Шон Робертсон. По его словам, «ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами».

Согласно дополнительному прокотолу к Женевской конвенции 1949 года, боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, который находится в подчинении у Министерства обороны России, сообщил о применении 8 сентября американской авиацией фосфорных боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор. До этого мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии заявлял об ударе российскими военными по провинции Идлиб. В результате погибли девять мирных жителей, среди которых двое детей. СМИ также писали о разрушении подземной больницы в городе Хасс.

7 сентября в Тегеране прошел третий саммит президентов России, Ирана и Турции. Несмотря на то, что лидеры стран пришли к выводу о том, что конфликт не может разрешиться военным путем, а только через политическое урегулирование, им не удалось договориться о прекращении огня в Идлибе.

Теги:
пентагон, сирия, сша, россия, em
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