США опровергли использование своими истребителями фосфорных бомб в Сирии

Пентагон опроверг заявления России о применении американскими истребителями в Сирии фосфорных бомб. Об этом сообщает Reuters.

«В это время мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора», — сказал представитель Пентагона Шон Робертсон. По его словам, «ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами».

Согласно дополнительному прокотолу к Женевской конвенции 1949 года, боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, который находится в подчинении у Министерства обороны России, сообщил о применении 8 сентября американской авиацией фосфорных боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор. До этого мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии заявлял об ударе российскими военными по провинции Идлиб. В результате погибли девять мирных жителей, среди которых двое детей. СМИ также писали о разрушении подземной больницы в городе Хасс.

7 сентября в Тегеране прошел третий саммит президентов России, Ирана и Турции. Несмотря на то, что лидеры стран пришли к выводу о том, что конфликт не может разрешиться военным путем, а только через политическое урегулирование, им не удалось договориться о прекращении огня в Идлибе.