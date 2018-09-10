На выборах мэра Москвы Собянин набрал 70% голосов

Поcле обработки 99% голосов действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах главы столицы с результатом в 70% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком.

На втором месте находится кандидат в мэры от партии КПРФ Вадим Кумин с 11,44% голосов, на третьем — Илья Свиридов («Справедливая Россия») с 7,06%, на четвертом — Михаил Дегтярев (ЛДПР) с 6,76% голосов, а на пятом —. кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин, который набрал 1,87%. Явка на выборах мэра Москвы составила более 30%.

Напомним, 9 сентября в России прошел Единый день голосования. В 22 регионах страны выбирали губернаторов (еще в четырех глава избирается голосованием в парламенте), в 16 — выбирали новые составы местных заксобраний. В некоторых городах прошли выборы мэра и голосования за представителей региона в Госдуме и муниципальных депутатов.

В четырех российских регионов пройдет второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов для победы в первом.