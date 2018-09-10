Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Во время открытия торгов стоимость доллара достигла 70,16 рублей. Однако позже курс скорректировался до 69,8 рублей.

Курс евро на открытии торгов составил практически 80,89 руб.

Ранее курс евро впервые с апреля этого года превысил отметку в 80 рублей на торгах на Московской бирже.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления курса рубля.

«У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля», — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.

Ослабление рубля начало происходить в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. После этого Центральный банк России отказался от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили тогда в Центробанке.