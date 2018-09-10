На космодроме «Восточный» под стартовым комплексом «Союза» обнаружили пустоты

Обновление Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры сообщил, что некачественный бетон на космодроме Восточный был залит Спецстроем, Роскосмос планирует устранить эти недостатки до 5 октября.

В стартовом комплексе для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» обнаружили пустоты под башней обслуживания, он нуждается в ремонте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме.

Собеседник агентства рассказал, что был заключен контракт на ликвидацию пустот. Об этом также свидетельствуют данные Госзакупок, в которых говорится, что на их устранение предприятие «Роскосмоса» потратит более 4,6 миллионов рублей.

По словам собеседника ТАСС, оценку состояния стартового комплекса проводили в июле. Информацию о наличии пустот на старте в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры информагентству не прокомментировали.

Напомним, с космодрома «Восточный» в Амурской области пустили три ракеты. Последний пуск прошел 1 февраля этого года. Тогда запустили ракету «Союз-2.1а» с 11 космическими аппаратами, в том числе «Канопус-В» № 3 и 4.

Предыдущий старт был менее удачный: 28 ноября с космодрома запустили ракету с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», однако потом установить связь с ним не удалось. Как выяснилось позже, «Союз-2.1б» с 19 спутниками была «настроена на Байконур», а не на «Восточный».

Первый пуск состоялся весной 2016 года. В день намеченного пуска за полторы минуты до старта его отменили в автоматическом режиме, но на следующий день пуск прошел успешно.