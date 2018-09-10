СК предъявил обвинение в нападении на полицейских двум участникам митинга 9 сентября в Москве

Следственный комитет предъявил обвинение в нападении на полицейских (часть 1 статьи 318 УК) двум участникам митинга против пенсионной реформы в Москве – 24-летнему Виктору Федосееву и 36-летнему Василию Костылеву, сообщает правозащитный проект «Открытой России».

Мужчины были задержаны вечером 9 сентября на улице Большая Дмитровка, и сейчас находятся в изоляторе на Петровке.

Федосеева обвиняют в том, что он на акции 9 сентября в Москве ударил полицейского кулаком по уху. Костылев, по версии следствия, ударил одного полицейского кулаком в область лица, а также ударил и схватил за шею другого сотрудника полиции.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось.

По данным «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны не менее 1018 человек. Больше всего задержанных — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно). Как минимум 43 человека были задержаны в Москве.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. 29 августа во время телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Он также выступил за право на досрочный выход на пенсию.