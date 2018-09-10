ФСБ задержала участника ИГ по подозрению в планировании убийства одного из лидеров ДНР по заданию СБУ

В Смоленской области сотрудники ФСБ задержали уроженца Дагестана, который являлся членом запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и по заданию Службы безопасности Украины планировал убийство одного из лидеров ДНР. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемый — уроженец Дагестана Меджид Магомедов — был задержан 9 сентября. По данным ФСБ, Магомедов действовал по заданию Службы безопасности Украины и руководителей запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Спецслужба сообщает, что по информации Магомедова, на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», им предоставляется финансирование, оружие и взрывчатые веществе для организации террористических актов на территории России.

31 августа убили главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Он погиб после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Помимо Захарченко от взрыва пострадали еще 11 человек, в том числе министр налогов ДНР Александр Тимофеев. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.