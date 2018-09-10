При освещении митингов против пенсионной реформы задержали 14 журналистов

При освещении протестных акций 9 сентября пострадали 17 журналистов: трое были избиты и 14 задержаны. Об этом сообщил Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Из избитых журналистов двое освещали акции в Санкт-Петербурге: Георгий Марков получил дубинкой по ребрам, а затем по голове каской, когда хотел снять момент задержания лидера «Либертарианской партии» Михаила Светова, фотограф «Медиазоны» Давид Френкель — по пальцам руки, в которой он держал камеру.

Журналистку «Дождя» Марию Борзунову ударили по ребрам при освещении избиения протестующих сотрудниками Росгвардии на Большой Дмитровской улице в Москве.

В Екатеринбурге местные СМИ в открытом письме потребовали извинений от полиции за задержание сотрудников издания E1.Ru Сергея Панина и Дмитрия Емельянова, а также корреспондента издания 66.Ru Дмитрия Антоненкова. Полицейские не стали отпускать их, даже после того, как они сообщили, что присутствовали на акции как журналисты. Официальный представитель ГУВД Свердловской области Валерий Горелых 9 сентября также заявлял, что полиция не видит разницы между журналистами и митингующими.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).