ЦИК отменил итоги выборов на шести избирательных участках

Центральный избирательный комитет отменил результаты голосования на выборах 9 сентября на шести участках по России, еще на одном проходит проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Результаты голосования отменили на двух избирательных участках в Ульяновской области и двух участках в Московской области, а также на одном участке в Бурятии и одном во Владимирской области. Кроме того, ведется проверка на участке в Калмыкии, где был зафиксирован вброс бюллетеней.

На пресс-конференции по итогам Единого дня голосований Памфилова также сообщила, что второй тур в четырех регионах, Хакасии, Хабаровском и Приморском крае, а также Владимирской области, будет назначен на 23 сентября. В двух из них с действующими губернаторами будут бороться представители КПРФ (в Хакасии и Приморье), а в двух других — от ЛДПР (в Хабаровском крае и Владимирской области).

9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний. «Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах страны — в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях.

По результатам выборов в заксобрания с 14 до 13 уменьшилось число партий, которые могут принимать участие в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Квоты не подтвердили ПАРНАС, «Гражданская сила» и «Гражданская платформа», в то время как их получили Партия пенсионеров (в Забайкальском крае) и Коммунистическая партия социальной справедливости (во Владимирской области).

В четырех российских городах, Хабаровске, Абакане, Якутске и Томске, проходили выборы мэров. В Якутске победила кандидат от партии Партии возрождения России Сардана Авксентьева.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно). При этом, по данным МВД, обстановка в стране в день голосования «была спокойной».