Спецпредставитель президента России заявил о возможности создания судов по делам за репосты в соцсетях

В России в будущем могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел за репосты и лайки в социальных сетях. С такой инициативой выступил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу. Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно», — цитирует его слова РИА Новости.

По словам чиновника, активные действия в соцсетях представляют собой «угрозу для общества» и «манипулирование сознанием». «Практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм», — заявил Песков.

Спецпредставитель президента предложил отделять дела, в которых репосты и мемы привели к негативным последствиям, и те, в которых они использовались для того, «чтобы получить лайк».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Верховный суд готовит поправки в судебное постановление. Дискуссия возникла после того, как участились случаи возбуждения уголовных дел по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих за репосты, лайки и изображения в соцсетях.

Позднее Mail.ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», призвала провести амнистию осужденных за публикации в соцсетях. Кроме того, «ВКонтакте» добавила возможность сделать свою страницу полностью приватной.