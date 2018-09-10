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СМИ: против экс-главы Росалкогольрегулирования завели уголовное дело

Общество

 

Бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК РФ), сообщило издание ПАСМИ со ссылкой на источник.

По информации СМИ, Чуян проходил по этому делу свидетелем. Само дело завели после обращения в Следственный комитет (СК) юриста Николая Егорова, который когда-то был однокурсником президента России Владимира Путина.

По версии следствия, «ОФК-Банк» выдал ничем не обеспеченные кредиты на сумму 14 млрд рублей предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», конечным бенифициаром которого является Игорь Чуян.

В Росалкогольрегулировании не смогли прокомментировать информацию об уголовном деле бывшего руководителя ведомства. На звонки «Новой газеты» в пресс-службу Следственного комитета не ответили.

Напомним, Игорь Чуян попросил о досрочном сложении своих полномочий премьер-министра России Дмитрий Медведева, который подписал соответствующее распоряжение 11 июля. На его место назначен гендиректор «Союзплодоимпорта» Игорь Алешин.

До ухода с поста претензии к Чуяну высказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она также попросила проверить аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом. В пресс-службе ведомства связь чиновника с бизнесом опровергали.

О самом уголовном деле известно, что по нему также проходит бывший президент «ОФК» Николай Гордеев, который уже находится под домашним арестом. СК полагал, что Гордеев осуществлял финансовые операции по переводу кредитов.

Теги:
mp, уголовное дело, следственный комитет
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