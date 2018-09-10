СМИ: против экс-главы Росалкогольрегулирования завели уголовное дело

Бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК РФ), сообщило издание ПАСМИ со ссылкой на источник.

По информации СМИ, Чуян проходил по этому делу свидетелем. Само дело завели после обращения в Следственный комитет (СК) юриста Николая Егорова, который когда-то был однокурсником президента России Владимира Путина.

По версии следствия, «ОФК-Банк» выдал ничем не обеспеченные кредиты на сумму 14 млрд рублей предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», конечным бенифициаром которого является Игорь Чуян.

В Росалкогольрегулировании не смогли прокомментировать информацию об уголовном деле бывшего руководителя ведомства. На звонки «Новой газеты» в пресс-службу Следственного комитета не ответили.

Напомним, Игорь Чуян попросил о досрочном сложении своих полномочий премьер-министра России Дмитрий Медведева, который подписал соответствующее распоряжение 11 июля. На его место назначен гендиректор «Союзплодоимпорта» Игорь Алешин.

До ухода с поста претензии к Чуяну высказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она также попросила проверить аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом. В пресс-службе ведомства связь чиновника с бизнесом опровергали.

О самом уголовном деле известно, что по нему также проходит бывший президент «ОФК» Николай Гордеев, который уже находится под домашним арестом. СК полагал, что Гордеев осуществлял финансовые операции по переводу кредитов.