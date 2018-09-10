ФСБ создала центр для «реагирования на компьютерные инциденты»

Федеральная служба безопасности создала Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правительственной информации.

НКЦКИ возглавит начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ. Центр также будет осуществлять «информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение» НКЦКИ.

Согласно положению, центр займется «обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак» и «реагированием на компьютерные инциденты». Центр будет изучать все происшествия, которые можно отнести к атакам на критическую информационную инфраструктуру — как государственные, так и частные коммуникационные сети.

Напомним, в конце декабря 2017 года Владимир Путин подписал закон, вступивший в силу с 1 января, в соответствии с которым на ФСБ были возложены функции по предупреждению и защите от компьютерных атак на информсистемы России.