В центре Москвы объявили бессрочную акцию протеста

Продолжение Полицейские задержали участников бессрочной акции протеста в Москве. Читать здесь

На Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек заявили о бессрочной акции протеста. Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты».

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Участники акции протестуют против власти, которую называют неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также требуют роспуск Роскомнадзора.

«Собираемся возле памятника Твардовскому на бессрочный протест! Мы должны добиться своего», — говорится в сообщении в телеграмм-канале «Митинг в Москве».

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).