В Калининградской области создали офшор на юридически несуществующей территории

В России приняли закон о создании офшора в Калининграде на несуществующем географическом объекте. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин, пишут «Ведомости».

«Я сегодня с утра встречался с калининградскими коллегами. У них проблема базового уровня. В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует», — рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

Как уточнил бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, один из разработчиков закона о российских офшорах, остров Октябрьский — это исторический район в Калининграде, он входит в черту Московского района города, однако формально такого объекта нет.

В законе использовали общеизвестное название территории, определить ее границы можно будет местными актами, заявил представитель Минэкономразвития. Он добавил, что остров Октябрьский получит юридический статус к появлению в зоне первых резидентов.

3 августа президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании в России специальных административных районов (САР), которые станут альтернативой зарубежным офшорным зонам. Закон вступит в силу через 180 дней после публикации.