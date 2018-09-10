Минкультуры разработало ограничивающий число показов фильмов законопроект

Министерство культуры России разработало законопроект, ограничивающий количество сеансов каждого фильма до 35% от общего числа всех картин, демонстрируемых в течение дня. Об этом РБК рассказал советник министра по вопросам кинематографии Павел Степанов.

По его словам, 35% является стандартной антимонопольной нормой по законодательству о конкуренции, которая действует на других рынках. Степанов уточнил, что ограничения коснутся зарубежных кинокартин, однако «исключение может быть сделано для некоторых российских фильмов».

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на источник, близкий к Минкульту, сообщала о планах ведомства внести поправки в российское законодательство, согласно которым предлагается сократить до 35% от общего числа сеансов показ иностранных картин.

«Это неправда. <…> Существует ряд законодательных инициатив, и одна из них посвящена ограничению в 35%. Но речь не идет о 35% всех западных фильмов», — рассказала ТАСС глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

В августе 2018 года глава Минкульта Владимир Мединский сообщал, что доля отечественных кинокартин в российском прокате составляет 35%, тогда как шесть лет назад аналогичный показатель составлял 12-14%. По его словам, подобный результат является «жесткой и не всегда собирающей аплодисменты политики министерства и Фонда кино».