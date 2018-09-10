Осужденного за убийство Бориса Немцова перевели в другую колонию за нарушение режима

Заура Дадаева, которого осудили за убийство политика Бориса Немцова, перевели из иркутской ИК-3 в ангарскую ИК-2 за неоднократное нарушение режима содержания. Об этом рассказала глава пресс-службы регионального управления ФСИН Ольга Хинданова, передает РИА Новости.

«За систематическое злостное нарушение режима руководителем колонии принято постановлении о переводе Заура Дадаева в единое помещение камерного типа ИК-2 города Ангарска. По закону заключенный может находиться там сроком до одного года», — сказала Хинданова.

Ранее сообщалось, что Дадаев объявил голодовку в иркутской колонии № 3 из-за помещения в штрафной изолятор, куда, по его мнению, его отправили необоснованно.

Защитник Дадаева Шамсудин Цакаев рассказывал, что осужденный голодал семь дней и прекратил голодовку после того, как вышел из ШИЗО. При этом старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов заявил ТАСС, что голодовки не было.

Напомним, политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве рядом с Кремлем.

Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлаан Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима.

Исполнителем убийства суд назвал Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строго режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.