У избитой на акции протеста в Петербурге журналистки «Росбалта» диагностировали сотрясение мозга

У фотокорреспондента «Росбалта» Александры Полукеевой после избиения сотрудниками правоохранительных органов на акции протеста в Санкт-Петербурге было диагностировано сотрясение мозга средней степени. Об этом сообщает «Росбалт».

Как уточняет агентство, журналистка оказалась между митингующими и сотрудниками ОМОНа во время разгона акции протеста. Бойцы ОМОНа зажали ее и несколько раз ударили дубинкой по голове.

Фото: страница Александры Полукеевой во «Вконтакте»

Помимо фотографа Александры Полукеевой при освещении митингов также пострадали еще 17 журналистов — к троим из них применялась сила, а 14 были задержаны после акции.

Из избитых журналистов еще двое освещали акции в Санкт-Петербурге: Георгий Марков получил дубинкой по ребрам, а затем по голове каской, когда хотел снять момент задержания лидера «Либертарианской партии» Михаила Светова, фотограф «Медиазоны» Давид Френкель — по пальцам руки, в которой он держал камеру. Журналистку «Дождя» Марию Борзунову ударили по ребрам при освещении избиения протестующих сотрудниками Росгвардии на Большой Дмитровской улице в Москве.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).