Спросивший у Путина о выборах работник ГАЗа победил на выборах депутата нижегородского заксобрания

Старший мастер Горьковского автозавода (ГАЗ) Артем Баранов, спросивший президента России Владимира Путина об участии в выборах, победил на дополнительных выборах депутата в Законодательное собрание Нижегородской области по избирательному округу №6.

Как следует из предварительных данных местного облизбиркома, за Баранова проголосовали более 16,5 тысяч избирателей (52,94%). Он был выдвинут партией «Единая Россия».

6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин посетил ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время выступления Баранов заявил о поддержке главы государства, если тот выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 18 марта. После этого Путин сообщил, что будет баллотироваться, а работник ГАЗа заявил, что не сомневался в положительном ответе президента.

9 сентября в России прошел единый день голосования: в 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний. По итогам голосования, второй тур пройдет в четырех регионах страны: республике Хакасия, в Хабаровском и Приморском краях и Владимирской области.

День голосования сопровождался митингами против пенсионной реформы в 59 городах России. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).