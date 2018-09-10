Курс евро впервые с 2016 года превысил 81 рубль

Во время торгов на «Московской бирже» курс евро поднялся до 81 рубля, такая цена установилась впервые с марта 2016 года. Свидетельствуют данные биржи (на 13:00).

Это на 27 копеек выше, чем при закрытии предыдущих торгов. Доллар также впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей, однако скорректировался до 69,8 рублей. Бивалютная корзина выросла на 20 копеек — до 75,01 рубля.

Согласно заявлению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», такое поведение валюты можно объяснить ожиданием санкции США, распродажей на площадках emerging markets, а также возможная эскалация экономического конфликта между США и Китаем.

Ослабление рубля начало происходить в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. После этого Центральный банк России отказался от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили тогда в Центробанке.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления курса рубля. «У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля», — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.