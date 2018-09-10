Полицейские задержали участников бессрочной акции протеста в Москве. Фото
Влад Докшинфотокорреспондент
Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть участников бессрочной акции протеста возле памятника писателю Александру Твардовскому, сообщил корреспондент «Новой газеты».
Кроме того, полицейские задержали корреспондента «Сота.Vision» Дениса Стяжкина, который вел трансляцию. Задержанных доставляют в ОВД «Тверское». У памятника Твардовскому остались еще девять человек, некоторые подошли во время задержания.
Ранее на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую называли неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Во время своего протеста, они также решили устроить пикник.
Напомним, 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).