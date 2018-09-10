Полицейские задержали участников бессрочной акции протеста в Москве. Фото

Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть участников бессрочной акции протеста возле памятника писателю Александру Твардовскому, сообщил корреспондент «Новой газеты».

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Кроме того, полицейские задержали корреспондента «Сота.Vision» Дениса Стяжкина, который вел трансляцию. Задержанных доставляют в ОВД «Тверское». У памятника Твардовскому остались еще девять человек, некоторые подошли во время задержания.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Ранее на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую называли неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Во время своего протеста, они также решили устроить пикник.

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Напомним, 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).