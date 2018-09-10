Суд приговорил обвиняемого по делу о мошенничестве при пошиве обуви для ФСИН к 3,5 годам колонии

Гагаринский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии гендиректора компании «ДАЦЕ Групп» Смбата Арутюняна по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) при пошиве обуви в колониях для нужд ФСИН. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Приговором суда С.Арутюняну назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей», –– рассказали в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, так как Арутюнян полностью признал свою вину.

По данным следствия, бывший заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов и Арутюнян в 2015 году вступили в сговор для хищения денег, выделяемых на закупку обуви для ФСИН России. Обвиняемые создали видимость того, что обувь производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН в рамках госконтракта, однако в действительности обувь делали на швейных станках, машинах, прессах и ином оборудовании Арутюняна из более дешевых материалов в исправительных колониях, расположенных в Липецке, а также Пермском и Красноярском краях.