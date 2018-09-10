Деятели культуры объявили сбор средств на юридическую помощь задержанным на акциях протеста

Актер Олег Басилашвили, поэты Александр Городницкий и Юлий Ким, музыкант Андрей Макаревич и режиссер Андрей Смирнов объявили сбор средств на юридическую помощь задержанным за участие в несогласованных акциях протеста.

«Задержанным необходима юридическая помощь. Надо, чтобы в отделение полиции, куда их привезут, их уже ждал адвокат. Полицейские тогда ведут себя пристойнее – опасаются огласки, человека не заставят обманом подписать что-то, за что потом его могут посадить в тюрьму, да и просто не так страшно. А еще тем, кого не удается вытащить сразу, нужен адвокат на обыске и хотя бы на первом допросе. На все это нужны деньги — даже, когда адвокаты работают бесплатно или за символическое вознаграждение, расходы все равно есть», — говорится в открытом письме.

9 сентября прошел единый день голосования, который сопровождался митингами против пенсионной реформы в 59 городах России. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали 1018 участников протестных акций, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).

На следующий день на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую назвали неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Позднее полиция задержала семь человек, их доставляют в ОВД «Тверское».