Песков: полиция действовала по закону во время акций против пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция не нарушала закон во время акций против пенсионной реформы, которые прошли в России 9 сентября. Об этом сообщает РБК.

«Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях. Вы знаете, что в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях», — сказал Песков.

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Он добавил, что «те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов».

«И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», — добавил Песков.

На вопрос о задержании работающих на акции журналистов Песков ответил, что в каждом случае нужно разбираться отдельно.

Ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщил, что при освещении протестных акций 9 сентября пострадали 17 журналистов: трое были избиты и 14 задержаны. МВД начало проверку после сообщений о задержании журналистов на митинге.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).