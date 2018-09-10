Белоусов призвал угольные компании вложить сверхдоходы в развитие Дальнего Востока

Советник президента Андрей Белоусов призвал угольные компании инвестировать часть своих экспортных доходов, полученных от увеличения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, в регионы Дальнего Востока, через которые уголь будет вывозиться за границу, сообщает РБК.

По его словам, выгоду от увеличения угольных перевозок по БАМу и Транссибу на Дальний Восток получат всего пять-шесть компаний — в их числе Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и «Мечел», которые уже были в первом «списке Белоусова».

​«Было бы очень правильно заключить с этими компаниями соглашение, с тем чтобы они часть денег от доходов от дополнительного экспорта угля вкладывали в регионы, через которые они будут вывозить», — цитирует его РБК.

Напомним, в середине августа стало известно о письме советника Андрея Белоусова президенту Владимиру Путину с предложением изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей для исполнения «майского указа».

Три российских министерства, которым поручили выразить свое мнение относительно идеи Белоусова об изъятии сверходоходов, по данным РБК, не поддержали ее. Представители бизнеса и РСПП также раскритиковали предложение помощника президента.

По итогам встречи 26 августа, в которой участвовал Белоусов, глава РСПП Александр Шохин, вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, а также представители бизнеса, была достигнута договоренность о наращивании инвестиций в проекты, которые будут выбраны специально созданной рабочей группой.

Министр транспорта Евгений Дитрих в начале сентября заявлял, что сверхдоходы компаний из «списка Белоусова» могут быть направлены на развитие железных дорог и портов. Предложить окончательный список проектов для возможного участия компании должны к середине сентября.