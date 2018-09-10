СМИ: гражданин Украины пожаловался на Жириновского в полицию после драки в Москве

Житель Луганска написал заявление в полицию на лидера ЛДПР Владимира Жириновского после драки на Пушкинской площади. Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентств, полицейские проверяют, есть ли в действиях Жириновского признаки преступления. Источник ТАСС утверждает, что житель Луганска приехал в Москву 9 сентября и остановился в хостеле.

О том, что Жириновский подрался на Пушкинской площади, сообщалось 9 сентября. Депутат пришел на Пушкинскую площадь пообщаться с народом во время несанкционированной акции протеста.

Во время общения, депутата обозвали, и Жириновский ударил за это по лицу, что попало на видео, записанные журналистами. Началась драка и обидчик, и депутат упали на землю.

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Позже в ЛДПР прокомментировали инцидент. В партии назвали человека, который обозвал Жириновского «провокатором». «Окончательно этот подлец разозлил Владимира Жириновского тогда, когда от личных оскорблений перешел к оскорблениями всего русского народа», — сказали в пресс-службе.

Сам Жириновский в разговоре с «Говорит Москва» также рассказал, что упал во время акции из-за разношенных туфель. «Туфли у меня легко спадают с ноги, это специально так, люблю такие разношенные туфли», — отметил депутат.

Напомним, 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).