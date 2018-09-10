Блогера Михаила Светова арестовали на 10 суток за акцию против повышения пенсионного возраста

Кировский районный суд Петербурга арестовал блогера Михаила Светова, входящего в состав федерального комитета Либертарианской партии России, на 10 суток по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником правил публичных мероприятий). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на члена партии Сергея Ефремова.

Как рассказал Ефремов, Светов был уверен, что ранее к административной ответственности его не привлекали.

«К делу прекрепленено нарушение, которого я /никогда/ не совершал, о котором впервые узнал только что в зале суда. Якобы в мае на улице Поликарпова меня задержали за демонстрацию нацистской символики», — написал Светов в твиттере.

В деле написано, что фашистскую символику я демонстрировал в квартире номер 7, в доме 25 по улице Поликарпова, в 23:00. ШТО pic.twitter.com/MHiLXgpTQx — Mikhail Svetov (@msvetov) September 10, 2018

По словам судью, по этому протоколу выписали Светову штраф две тысячи рублей, оплата которого уже просрочена.

«Судья закончила свою речь примерно так „так как это второе административное правонарушение -10 суток“. При этом копию они о той административке пока не предоставили, (но обещали). На вопросы судья ответила: „Разбирайтесь в Москве“», — добавил Ефремов.

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