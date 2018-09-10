Американский боец ММА Джефф Монсон стал депутатом горсовета Красногорска

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, получивший российское гражданство три месяца назад, стал депутатом городского совета подмосковного Красногорска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», которая выдвинула спортсмена на выборы.

О намерении Монсона баллотироваться в парламент Красногорска стало известно 12 июня после того, как он прошел праймериз «Единой России». Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что спортсмен выиграет сентябрьские выборы.

Ранее сообщалось, что Монсон хочет открыть в Красногорске школу боевых искусств. В его карточке в качестве кандидата на выборах сказано, что основное место работы спортсмена — автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб “Зоркий”», где он занимает должность тренера по физической подготовке.

Монсон получил гражданство России 29 мая указом президента России Владимира Путина (кроме того, у спортсмена есть паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики и звание почетного гражданина Абхазии). В июне этого года спортсмен заявлял, что начал процедуру отказа от американского гражданства, однако официального подтверждения от властей США пока не поступало.

В конце июля активист и юрист Юрий Сидоров обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию России и Генеральную прокуратуру с требованием не регистрировать Монсона на выборах, поскольку у него два гражданства. В территориальной комиссии Красногорска отмечали, что у спортсмена отсутствуют документы, «свидетельствующие о наличии у него гражданства стран, за исключением российского».