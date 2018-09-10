Медведев возглавил правительственную комиссию по модернизации экономики

Правительство создало комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию, которую возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Правительственная комиссия, по словам Медведева, займется выработкой мер господдержки в сфере модернизации российской экономики и инновационного развития страны, а также совершенствованием действующего законодательства.

Заместителями Медведева в новой комиссии станут вице-премьер и председатель совета директоров «РЖД» Максим Акимов, а также помощник президента Андрей Белоусов. Ответственным секретарем назначен замглавы аппарата правительства Алексей Уваров.

Предприниматели в составе комиссии представлены в лице Виктора Вексельберга, Игоря Ротенберга, главы Сбербанка Германа Грефа и председателя совета директоров «ЕвразХолдинга» Александра Абрамова, а также сопредседателя совета фонда «Сколково» Аркадия Дворковича и гендиректора Qiwi Сергея Солонина.

В комиссию также вошли президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской и глава Ассоциации инновационного развития регионов России Иван Федотов.