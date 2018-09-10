Задержанных в Москве сотрудников ФБК отпустили из полиции

Задержанных в Москве 8 и 9 сентября сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отпустили из полиции и обязали туда вернуться через три дня для составления протоколов. Об этом Интерфакс рассказал сотрудник ФБК и бывший глава московского штаба Навального Николай Ляскин.

По его словам, всем, кто был задержан, вменяется повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

«Нас задерживали по формальной причине — для составления административных протоколов. Продержали кого-то сутки, кого-то двое. Это абсолютно незаконно», — сказал Ляскин.

Из полиции также отпустили сотрудников ФБК Георгия Албурова и Руслана Шаведдинова, координаторов московского штаба Навального Николая Касьяна и Олега Степанова, а также политика и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова. Еще одного ведущего «Навальный Live» Дмитрия Низовцева оставили в полиции до суда.

В случае, если сотрудники фонда будут признаны виновными, им грозит административный штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).

Самого Навального не было на акции: в конце августа он получил 30 суток ареста за январские митинги в поддержку «забастовки избирателей».