Минтруд допустил продление «заморозки» пенсионных накоплений до 2021 года

«Заморозку» пенсионных накоплений могут продлить еще на один год — до 2021 года, пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявил глава Министерства труда России Максим Топилин.

«Идея [Минфина об ИПК] как таковая: они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложновато это сделать. Скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому Минфин внесет, скорее всего, опять заморозку еще на один год», — заявил он (цитата по Интерфаксу).

Топилин напомнил, что в данный момент «заморозка» пенсионных накоплений проводится до 2020 года.

Накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которая формируется из страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. «Заморозка» означает, что деньги, которые должны были идти на накопительную часть пенсии, будут идти в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам.

Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были заморожены в 2014 году. Впоследствии «заморозка» ежегодно продлевалась.